Penangkapan DE (28) atas kasus terorisme sempat membuat heboh masyarakat. Pasalnya ia merupakan salah satu pegawai BUMN dari PT KAI.

Kejadian ini pun menarik perhatian Menteri BUMN, Erick Thohir. Erick meminta untuk meningkatkan seleksi penerimaan karyawan BUMN.

Ia mengakui akan menggaet BNPT guna meningkatkan proses perekrutan.

