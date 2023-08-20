Jajaran Polres Asahan, Sumatera Utara menggerebek lokasi perjudian, Sabtu(19/8). Lokasi Perjudian tersebut berada di Kantor OKP Komplek Graha, Kabupaten Asahan.

Dari TKP, Petugas mengamankan 6 mesin judi Tembak Ikan dan Jackpot. Kapolres Asahan AKBP Rocky H. Marpaung penggerebekan berawal dari informasi warga.

Warga menyebut, perjudian sudah beroperasi sejak lama dan secara sembunyi-sembunyi. Selanjutnya Polres Asahan akan menyelidiki pemilik mesin perjudian tersebut.