Kodam Jayakarta bersama dengan Polda Metro Jaya menggelar pesta rakyat. Lokasinya di Taman Hutan Kota, Penjaringan, Jakarta Utara, Minggu (20/8/2023).

Pesta rakyat ini merupakan rangkaian dari perayaan HUT ke-78 RI. Dalam kegiatan ini 15 lomba yang digelar dengan melibatkan masyarakat.

Hal ini bertujuan agar masyarakat bisa berperan aktif dalam merayakan HUT RI. Kegiatan ini juga dalam rangka mempererat sinergisitas antara TNI dan Polri.

Reporter: Yohannes Tobing

Produser: Reza Ramadhan

(fru)

