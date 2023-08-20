Presiden Jokowi bakal bertolak menuju ke Afrika, hari ini, Minggu (20/8/2023). Kunjungan hari ini merupakan yang pertama kalinya sejak Jokowi menjabat sebagai Presiden.

Jokowi mengaku akan mengunjungi empat negara sekaligus, yakni Kenya, Tanzania, Mozambik, dan Afrika Selatan. Kunjungan ini untuk memperkokoh solidaritas di antara negara-negara selatan global.

Jokowi bertolak ke Afrika melalui Bandara Internasional Kualanamu, Sumatera Utara.

Kontributor: Ahmad Ridwan Nasution

Produser: Reza Ramadhan

(fru)

