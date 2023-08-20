Beginilah kemeriahan lomba HUT ke-78 RI di Langkat, Medan. Lomba HUT RI kali ini turut dimeriahkan para bule dari mancanegara. Berbagai lomba digelar, seperti makan kerupuk, tarik tambang hingga lari goni.

Warga setempat dan para bule mancanegara tampak kompak mengikuti perlombaan. Salah satu bule mengaku sempat bingung melihat perlombaan tersebut. Namun ternyata ia tampil sebagai pemenang.

Kontributor: M Zainal Tanjung

Produser: Akira Aulia W

(fru)

Follow Berita Okezone di Google News