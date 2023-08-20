Suasana Car Free Day (CFD) pagi ini, Sabtu (20/8) di kawasan Bundaran HI, tampak ramai. Meski kualitas udara di DKI Jakarta sedang buruk dan tidak sehat

Sebelumnya, Air Quality Index menyebut Jakarta salah satu kota dengan udara terburuk.

Menurut pantauan di lokasi, masyarakat tumpah ruah ke jalan untuk berolahraga. Padatnya CFD bukan berarti mereka mengabaikan soal isu polusi udara.

Anggi Sucitra, salah satu warga mengaku sempat takut untuk keluar rumah. Menurutnya, pemerintah harus fokus menyelesaikan masalah polusi udara ini.

Reporter: Riana Rizkia

Produser: Akira Aulia W

(fru)

