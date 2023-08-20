...

Kualitas Udara Buruk, CFD di Bundaran HI Masih Dipadati Masyarakat

Riana Rizkia, Jurnalis · Minggu 20 Agustus 2023 11:22 WIB
A A A
Suasana Car Free Day (CFD) pagi ini, Sabtu (20/8) di kawasan Bundaran HI, tampak ramai. Meski kualitas udara di DKI Jakarta sedang buruk dan tidak sehat
 
Sebelumnya, Air Quality Index menyebut Jakarta salah satu kota dengan udara terburuk. 
 
Menurut pantauan di lokasi, masyarakat tumpah ruah ke jalan untuk berolahraga. Padatnya CFD bukan berarti mereka mengabaikan soal isu polusi udara.
 
Anggi Sucitra, salah satu warga mengaku sempat takut untuk keluar rumah. Menurutnya, pemerintah harus fokus menyelesaikan masalah polusi udara ini.
 
Reporter: Riana Rizkia
Produser: Akira Aulia W

(fru)

Follow Berita Okezone di Google News

Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Banner

Bagikan Artikel Ini

Berita Lainnya

Sama-sama Lulusan UGM, Kenapa Ijazah Jokowi Pakai Meterai sementara Henri Subiakto Tidak?

Sama-sama Lulusan UGM, Kenapa Ijazah Jokowi Pakai Meterai sementara Henri Subiakto Tidak?

Kode Keras Pamit dari FC Volendam, Mauro Zijlstra Gabung Persib Bandung?

Kode Keras Pamit dari FC Volendam, Mauro Zijlstra Gabung Persib Bandung?

Kader Muda NU Bongkar Fakta! Banyak Kiai Tolak Pemakzulan Gus Yahya

Kader Muda NU Bongkar Fakta! Banyak Kiai Tolak Pemakzulan Gus Yahya

Akhir Pelarian! Pentolan KKB Pembunuh Suster Cantik dan Anggota TNI Ditangkap

Akhir Pelarian! Pentolan KKB Pembunuh Suster Cantik dan Anggota TNI Ditangkap

Andi Azwan Curhat Jadi Sasaran Fitnah Keji: Saya Dituduh Tak Tahu Kiblat!

Andi Azwan Curhat Jadi Sasaran Fitnah Keji: Saya Dituduh Tak Tahu Kiblat!

Arsip Ijazah Jokowi Dimusnahkan KPU Solo? Andi Azwan Beri Pengakuan Mengejutkan

Arsip Ijazah Jokowi Dimusnahkan KPU Solo? Andi Azwan Beri Pengakuan Mengejutkan

Detik-Detik Andi Azwan Tunjukkan Ijazah Asli Jokowi

Detik-Detik Andi Azwan Tunjukkan Ijazah Asli Jokowi

Kenapa Jokowi Pilih Tunjukkan Ijazah ke Media daripada Roy Suryo dkk? Ini Kata Pakar

Kenapa Jokowi Pilih Tunjukkan Ijazah ke Media daripada Roy Suryo dkk? Ini Kata Pakar

Berita Terkait

Cari Berita Lain Di Sini