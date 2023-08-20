Ketua Umum Perindo, Hary Tanoesoedibjo, ikut serta dalam kegiatan jalan sehat bersama warga RW 08 Kelurahan Manggarai Selatan, Jakarta, pada Minggu (20/8/2023). Acara digelar dalam rangka memperingati HUT ke-78 RI.

Jalan sehat ini dihadiri Ketua Umum Kartini Perindo Liliana Tanoesoedibjo beserta Diska Resha Putra, caleg DPRD DKI Jakarta Dapil 8.

Hary Tanoe berharap kegiatan ini dapat menjadi agenda rutin.

