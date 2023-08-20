...

Detik-Detik Penumpang Kapal Ferry Nekat Lompat ke Laut Selat Benggala Aceh

Taufan Mustafa, Jurnalis · Minggu 20 Agustus 2023 09:22 WIB
Beginilah rekaman saat satu orang penumpang kapal nekat lompat ke laut. Aksi nekat tersebut sempat terekam kamera CCTV. Peristiwa terjadi di Perairan Selat Benggala, Aceh, Sabtu (19/8).
 
Korban melompat ke laut pada pukul 17.59 WIB. Namun hingga pukul 22.35 korban masih belum ditemukan. Pihak PLH General Manager ASDP, Tri Haryanto membenarkan kejadian tersebut. 
 
Hingga kini, proses pencarian masih dilakukan Tim SAR gabungan.
 
Kontributor: Taufan Mustafa
Produser: Akira Aulia W

(fru)

