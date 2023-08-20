...

OKEZONE UPDATES: Viral Siswa SD Seberangi Sungai Berarus Deras hingga Timnas U-23 Indonesia Dikalahkan Malaysia

Tim Okezone, Jurnalis · Minggu 20 Agustus 2023 07:56 WIB
A A A
Okezone Updates kali ini dibuka dengan video viral siswa SD nekat menyeberangi sungai berarus deras di Kabupaten Nias, Sumatera Utara, demi ke sekolah. Video berikutnya, maling beraksi ala Spider-Man dengan memanjat tembok rumah di kawasan Tambora, Jakarta Barat.
 
Okezone Updates ditutup dari sepakbola, di mana Timnas Indonesia U-23 kalah tipis 1-2 dari Malaysia U-23 pada laga perdana Grup B Piala AFF U-23 2023 di Rayong Provincial Stadium, Rayong, Jumat (18/8/2023) malam WIB.

(fru)

Sama-sama Lulusan UGM, Kenapa Ijazah Jokowi Pakai Meterai sementara Henri Subiakto Tidak?

Kode Keras Pamit dari FC Volendam, Mauro Zijlstra Gabung Persib Bandung?

Kader Muda NU Bongkar Fakta! Banyak Kiai Tolak Pemakzulan Gus Yahya

Akhir Pelarian! Pentolan KKB Pembunuh Suster Cantik dan Anggota TNI Ditangkap

Andi Azwan Curhat Jadi Sasaran Fitnah Keji: Saya Dituduh Tak Tahu Kiblat!

Arsip Ijazah Jokowi Dimusnahkan KPU Solo? Andi Azwan Beri Pengakuan Mengejutkan

Detik-Detik Andi Azwan Tunjukkan Ijazah Asli Jokowi

Kenapa Jokowi Pilih Tunjukkan Ijazah ke Media daripada Roy Suryo dkk? Ini Kata Pakar

