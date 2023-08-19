Rekrutan baru Chelsea Romeo Lavia mendapat panggilan video call dari Eden Hazard. Pemain berusia 19 tahun itu tak menyangka bakal dihubungi legenda negaranya. Hazard dikabarkan jadi sosok penting yang mempengaruhi talenta muda Belgia itu ke Stamford Bridge
Romeo Lavia didatangkan dengan mahar 67 juta euro dan dikontrak selama 7 tahun.
