Rekrutan baru Chelsea Romeo Lavia mendapat panggilan video call dari Eden Hazard. Pemain berusia 19 tahun itu tak menyangka bakal dihubungi legenda negaranya. Hazard dikabarkan jadi sosok penting yang mempengaruhi talenta muda Belgia itu ke Stamford Bridge

Romeo Lavia didatangkan dengan mahar 67 juta euro dan dikontrak selama 7 tahun.

-------

Produser: Andika Gesta

ve: fani g.

(sfn)

Follow Berita Okezone di Google News