Momen Langka! Pemain Baru Chelsea Ini Dapat Video Call dari Eden Hazard

Andika Gesta, Jurnalis · Sabtu 19 Agustus 2023 18:38 WIB
Rekrutan baru Chelsea Romeo Lavia mendapat panggilan video call dari Eden Hazard. Pemain berusia 19 tahun itu tak menyangka bakal dihubungi legenda negaranya. Hazard dikabarkan jadi sosok penting yang mempengaruhi talenta muda Belgia itu ke Stamford Bridge
 
Romeo Lavia didatangkan dengan mahar 67 juta euro dan dikontrak selama 7 tahun.
 
