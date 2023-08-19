Aston Villa sukses mengamankan tanda tangan Nicolo Zaniolo. Sempat diisukan bakal pulang ke Italia bersama Juventus, Zaniolo memilih coba peruntungan di Liga Inggris.

The Villa mendatangkan mantan gelandang serang AS Roma itu dengan status pinjaman dari Galatasaray. Klub asal Birmingham itu berhak mendapatkan Zaniolo secara permanen, jika mengaktifkan klausul penebusan sebesar 30 juta euro di akhir musim.

