...

Dua Pelajar Putri Tertabrak Truk Gandeng, 1 Tewas

Mukhtar Bagus, Jurnalis · Sabtu 19 Agustus 2023 22:00 WIB
A A A
 
Dua pelajar di Kab. Jombang, Jawa Timur, tertabrak truk gandeng pada Sabtu (18/8). Mereka tertabrak saat berboncengan mengendarai sepeda motor
 
Satu korban bernama Anggun Novitasari tewas di lokasi. Sedangkan Sarah Munjayana, yang mengendarai sepeda motor, mengalami luka-luka
 
Kecelakaan yang terjadi di Jalan Raya Desa Cukir, Diwek, Jombang, Jawa Timur itu terekam CCTV. Mereka berboncengan memakai sepeda motor dari Kec. Ngoro ke arah Kota Jombang 
 
Ahmad Soleh (60) sopir truk gandeng  asal Desa Menganto, Jombang segera diamankan petugas. Sementara kedua korban dilarikan ke RSUD Jombang 

(fru)

Follow Berita Okezone di Google News

Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Banner

Bagikan Artikel Ini

Berita Lainnya

Sama-sama Lulusan UGM, Kenapa Ijazah Jokowi Pakai Meterai sementara Henri Subiakto Tidak?

Sama-sama Lulusan UGM, Kenapa Ijazah Jokowi Pakai Meterai sementara Henri Subiakto Tidak?

Kode Keras Pamit dari FC Volendam, Mauro Zijlstra Gabung Persib Bandung?

Kode Keras Pamit dari FC Volendam, Mauro Zijlstra Gabung Persib Bandung?

Kader Muda NU Bongkar Fakta! Banyak Kiai Tolak Pemakzulan Gus Yahya

Kader Muda NU Bongkar Fakta! Banyak Kiai Tolak Pemakzulan Gus Yahya

Akhir Pelarian! Pentolan KKB Pembunuh Suster Cantik dan Anggota TNI Ditangkap

Akhir Pelarian! Pentolan KKB Pembunuh Suster Cantik dan Anggota TNI Ditangkap

Andi Azwan Curhat Jadi Sasaran Fitnah Keji: Saya Dituduh Tak Tahu Kiblat!

Andi Azwan Curhat Jadi Sasaran Fitnah Keji: Saya Dituduh Tak Tahu Kiblat!

Arsip Ijazah Jokowi Dimusnahkan KPU Solo? Andi Azwan Beri Pengakuan Mengejutkan

Arsip Ijazah Jokowi Dimusnahkan KPU Solo? Andi Azwan Beri Pengakuan Mengejutkan

Detik-Detik Andi Azwan Tunjukkan Ijazah Asli Jokowi

Detik-Detik Andi Azwan Tunjukkan Ijazah Asli Jokowi

Kenapa Jokowi Pilih Tunjukkan Ijazah ke Media daripada Roy Suryo dkk? Ini Kata Pakar

Kenapa Jokowi Pilih Tunjukkan Ijazah ke Media daripada Roy Suryo dkk? Ini Kata Pakar

Berita Terkait

Cari Berita Lain Di Sini