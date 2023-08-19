Dua pelajar di Kab. Jombang, Jawa Timur, tertabrak truk gandeng pada Sabtu (18/8). Mereka tertabrak saat berboncengan mengendarai sepeda motor

Satu korban bernama Anggun Novitasari tewas di lokasi. Sedangkan Sarah Munjayana, yang mengendarai sepeda motor, mengalami luka-luka

Kecelakaan yang terjadi di Jalan Raya Desa Cukir, Diwek, Jombang, Jawa Timur itu terekam CCTV. Mereka berboncengan memakai sepeda motor dari Kec. Ngoro ke arah Kota Jombang

Ahmad Soleh (60) sopir truk gandeng asal Desa Menganto, Jombang segera diamankan petugas. Sementara kedua korban dilarikan ke RSUD Jombang

