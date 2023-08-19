...

Kisah Juan Paulinus Anggota Paskibra Rela Menempuh Perjalanan Laut 5 Hari 5 Malam

Dea Kastamilla Charity, Jurnalis · Sabtu 19 Agustus 2023 20:48 WIB
Kisah penuh haru perjuangan Juan Paulinus Damianus Faya, anggota paskibraka perwakilan Papua ini rela berjuang naik kapal lima hari demi seleksi hingga sampai Istana.
 
Perjuangan tersebut rupanya tak sia-sia, Juan menjadi salah satu dari 76 pelajar Paskibraka yang terpilih untuk bertugas dalam upacara kemerdekaan Indonesia di Istana Negara. Bahkan perjuangan Juan yang asli dari Kabupaten Asmat ini mendapat perhatian Presiden Joko Widodo. Melalui akun Instagram resmi miliki Jokowi, kisah perjuangan Juan dibagikan untuk menginspirasi pemuda Indonesia.

