Femme Fatale Juara Indonesia?s Got Talent Season 2, Ini Tanggapan Dewan Juri

Dea Kastamilla Charity, Jurnalis · Jum'at 18 Agustus 2023 23:21 WIB
Femme Fatale yang beranggotakan Alisa Priscilla, Gabriella Ginawati dan Chall Evna sukses membuat pemirsa jatuh hati hingga menjadi pemenang di IGT 2023. Grup magician yang diisi tiga wanita cantik ini berhasil mendapatkan vote terbanyak dari masyarakat Indonesia.
 
Hal ini pun membuat dewan juri, mulai dari Ivan Gunawan, Rossa hingga Denny Sumargo takjub dengan bakat yang dimiliki Femme Fetale. Mereka menganggap grup magician yang beranggotakan ini begitu unik dan memiliki daya tarik tersendiri.

(mhd)

