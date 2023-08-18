...

Serunya Pesta Bakar Ikan, Wujud Syukur atas Perayaan HUT ke-78 RI

Leo Muhammad Nur, Jurnalis · Jum'at 18 Agustus 2023 18:30 WIB
Warga pemukiman padat penduduk di kota Makassar melaksanakan kegiatan pesta bakar ikan. Sebuah kegiatan yang berbeda dan unik saat merayakan HUT ke-78 RI.
 
Warga yang tinggal di Jalan Barukang, Kecamatan Ujung Tanah, Kota Makassar ini berlomba membakar ikan. Sebagai rasa syukur dan sukacita atas perayaan kemerdekaan pada 17 Agustus 2023.
 
Berbagai jenis ikan disiapkan oleh warga dengan sukarela. Acara ini didominasi oleh para nelayan dan pedagang ikan di pelelangan ikan Paotere, Makassar.
 
Reporter: Leo Muhammad
Producer: Erlangga Agung Asmoro

(fru)

