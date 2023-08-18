...

Highlight Liga 1 2023-2024 Persebaya vs PSM Makassar: Song Ui-young Bawa Bajul Ijo Hattrick Kemenangan

Andika Gesta, Jurnalis · Jum'at 18 Agustus 2023 20:30 WIB
A A A
Persebaya Surabaya mengalahkan PSM Makassar 1-0 untuk catatkan tiga kemenangan beruntun. Skuad asuhan pelatih sementara Uston Nawawi ini tampil trengginas sejak sepak mula.
 
Song Ui-young bawa Bajul Ijo unggul cepat pada menit kesembilan. Tendangan melengkungnya tak mampu dibendung Muhammad Reza Pratama. Gol itu jadi satu-satunya yang tercipta pada laga yang berlangsung di Gelora Bung Tomo ini.
 
Hasil ini membawa Persebaya merangsek ke 5 besar klasemen sementara.
 
Produser: Andika Gesta

(fru)

Follow Berita Okezone di Google News

Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Banner

Bagikan Artikel Ini

Berita Lainnya

Sama-sama Lulusan UGM, Kenapa Ijazah Jokowi Pakai Meterai sementara Henri Subiakto Tidak?

Sama-sama Lulusan UGM, Kenapa Ijazah Jokowi Pakai Meterai sementara Henri Subiakto Tidak?

Kode Keras Pamit dari FC Volendam, Mauro Zijlstra Gabung Persib Bandung?

Kode Keras Pamit dari FC Volendam, Mauro Zijlstra Gabung Persib Bandung?

Kader Muda NU Bongkar Fakta! Banyak Kiai Tolak Pemakzulan Gus Yahya

Kader Muda NU Bongkar Fakta! Banyak Kiai Tolak Pemakzulan Gus Yahya

Akhir Pelarian! Pentolan KKB Pembunuh Suster Cantik dan Anggota TNI Ditangkap

Akhir Pelarian! Pentolan KKB Pembunuh Suster Cantik dan Anggota TNI Ditangkap

Andi Azwan Curhat Jadi Sasaran Fitnah Keji: Saya Dituduh Tak Tahu Kiblat!

Andi Azwan Curhat Jadi Sasaran Fitnah Keji: Saya Dituduh Tak Tahu Kiblat!

Arsip Ijazah Jokowi Dimusnahkan KPU Solo? Andi Azwan Beri Pengakuan Mengejutkan

Arsip Ijazah Jokowi Dimusnahkan KPU Solo? Andi Azwan Beri Pengakuan Mengejutkan

Detik-Detik Andi Azwan Tunjukkan Ijazah Asli Jokowi

Detik-Detik Andi Azwan Tunjukkan Ijazah Asli Jokowi

Kenapa Jokowi Pilih Tunjukkan Ijazah ke Media daripada Roy Suryo dkk? Ini Kata Pakar

Kenapa Jokowi Pilih Tunjukkan Ijazah ke Media daripada Roy Suryo dkk? Ini Kata Pakar

Berita Terkait

Cari Berita Lain Di Sini