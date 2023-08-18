Persebaya Surabaya mengalahkan PSM Makassar 1-0 untuk catatkan tiga kemenangan beruntun. Skuad asuhan pelatih sementara Uston Nawawi ini tampil trengginas sejak sepak mula.

Song Ui-young bawa Bajul Ijo unggul cepat pada menit kesembilan. Tendangan melengkungnya tak mampu dibendung Muhammad Reza Pratama. Gol itu jadi satu-satunya yang tercipta pada laga yang berlangsung di Gelora Bung Tomo ini.

Hasil ini membawa Persebaya merangsek ke 5 besar klasemen sementara.

Produser: Andika Gesta

(fru)

