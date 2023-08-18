...

Susul Neymar, Kiper Timnas Maroko Yassine Bounou Pilih Gabung Al Hilal

Andika Gesta, Jurnalis · Jum'at 18 Agustus 2023 18:06 WIB
Kiper Timnas Maroko Yassine Bounou bergabung dengan Al Hilal. Sempat diisukan jadi pelapis Manuel Neuer di Bayern, Bounou akhirnya memilih menerima kontrak 3 tahun dari The Blue Wave.
 
Al Hilal merogoh kocek 21 juta euro untuk mendatangkannya dari Sevilla. Penjaga gawang 32 tahun itu menerima gaji hingga 12 juta euro per tahun, dan akan memperkokoh tim yang baru saja mendatangkan Neymar itu.
 
