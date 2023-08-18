Aji Santoso ingin Persikabo bermain lebih atraktif dalam meraih kemenangan. Pesan itu disampaikannya saat memimpin latihan perdana Laskar Padjajaran.

Sejak diperkenalkan pada 16 Agustus lalu, eks pelatih Persebaya Surabaya ini sudah tiba di Bogor dan memulai latihan.

Ujian pertama bagi juru taktik kelahiran Malang ini adalah menjamu pemuncak klasemen sementara Madura United, Sabtu (19/8/2023).

Produser: Andika Gesta

(fru)

