Puslabfor Mabes Polri dan Inafis Polres Jakarta Selatan melakukan olah TKP di Hotel F2 Melawai, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan. Dalam olah TKP ini, hadir Kasatreskrim Polres Jakarta Selatan, AKBP Irwandhy Idrus dan Kanitreskrim Polsek Kebayoran Baru, AKP Nunu Suparmi.

Usai olah TKP, tim membawa sejumlah barang bukti sampel kebakaran yang dibungkus ke dalam sebuah bingkisan berwarna cokelat.

Reporter: Ari Sandita

Produser: Kristo Suryokusumo

