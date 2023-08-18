Ketua DPP Partai Perindo Bidang Hankam dan Siber, Susaningtyas Nefo Handayani Kertopati menyampaikan ada sejumlah program akselerasi yang perlu dilakukan TNI Angkatan Laut.

Pertama adalah Infrastruktur pelabuhan, dengan fokus pada dermaga dan jalur kereta api dari pelabuhan menuju pusat- pusat logistik daerah. Berikutnya adalah pelayarann, harbor and port management, muatan kapal, industri perkapalan dan integrasi dengan ASEAN connectivity dan sinkronisasi dengan China's Belt and Road Initiative (BRI).

(mhd)

Follow Berita Okezone di Google News