Siswa SDN 238 Nyogan, Meston, Muarojambi, Jambi menggelar upacara, Kamis (17/8). Upacara bendera tahun ini berbeda dibanding tahun-tahun sebelumnya.
Tahun ini, petugas upacara adalah anak-anak dari Suku Anak Dalam. Semangat nasionalisme membuat anak-anak sukses mengibarkan merah putih. Anak-anak mengaku senang menjadi petugas upacara perayaan kemerdekaan.
Kontributor: Azhari Sultan Jambi
Produser: B.Lilia Nova
(fru)
