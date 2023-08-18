Siswa SDN 238 Nyogan, Meston, Muarojambi, Jambi menggelar upacara, Kamis (17/8). Upacara bendera tahun ini berbeda dibanding tahun-tahun sebelumnya.

Tahun ini, petugas upacara adalah anak-anak dari Suku Anak Dalam. Semangat nasionalisme membuat anak-anak sukses mengibarkan merah putih. Anak-anak mengaku senang menjadi petugas upacara perayaan kemerdekaan.

Kontributor: Azhari Sultan Jambi

Produser: B.Lilia Nova

(fru)

Follow Berita Okezone di Google News