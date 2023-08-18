Ribuan Relawan Ganjar Connection Riau (Gacor) mendeklarasikan dukungan kepada Ganjar Pranowo sebagai Presiden pada 2024 mendatang.

Deklarasi digelar di Gedung Olah Raga Basket Senapelan, Pekanbaru, Kamis (17/8/2023). Deklarasi dibacakan perwakilan pendukung Ganjar dari 12 Kabupaten/Kota di Riau.

Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto meyakinkan relawan bahwa Ganjar sudah banyak membuktikan prestasi. Baik ketika duduk di kursi legislatif maupun ketika memimpin Jawa Tengah.

Deklarasi ini juga dihadiri pengurus DPW Perindo Riau untuk memastikan relawan-relawannya solid untuk memenangkan Ganjar khusunya di Riau.

Kontributor: Indra Yosserizal

Produser: Reza Ramadhan

