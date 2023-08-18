KBRI Bangkok menggelar upacara bendera detik-detik proklamasi, Kamis (17/8). Upacara ditandai dengan bunyi sirene dan pemukulan gong. 600 orang terlibat dalam upacara di Lapangan Sepak Bola KBRI Bangkok itu.

Inspektur Upacara, Dubes RI untuk Kerajaan Thailand Rachmat Budiman. Kolonel Laut (T) Arie Cahyo Nugroho bertindak sebagai komandan upacara. 27 anggota Paskibraka berasal dari pelajar Sekolah Indonesia Bangkok (SIB).

Perayaan kemerdekaan kian meriah dengan bazar makanan khas Indonesia. Beragam perlombaan khas 17 Agustus juga digelar di lapangan itu.

Tim Liputan

Produser: B.Lilia Nova

(fru)

Follow Berita Okezone di Google News