Momen Paskibraka Kibarkan Merah Putih di Lapangan Berlumpur Sebatik

Usman Coddang, Jurnalis · Jum'at 18 Agustus 2023 08:00 WIB
Lapangan Bambangan menjadi tempat upacara bendera, Kamis (17/8). Lapangan berada di Sebatik Barat, Nunukan, Kalimantan Utara.
 
Hujan dalam beberapa hari terakhir membuat lapangan becek berlumpur. Namun dengan semangat, Paskibraka tetap mengibarkan bendera.
 
Dengan sepatu dan pakaian berlumpur, Paskibraka tetap menjalankan tugasnya. Upacara di perbatasan Malaysia itu berjalan khidmat hingga selesai.
 
Kontributor: Usman Codang
Produser: B.Lilia Nova

Berita Terkait

