Lapangan Bambangan menjadi tempat upacara bendera, Kamis (17/8). Lapangan berada di Sebatik Barat, Nunukan, Kalimantan Utara.

Hujan dalam beberapa hari terakhir membuat lapangan becek berlumpur. Namun dengan semangat, Paskibraka tetap mengibarkan bendera.

Dengan sepatu dan pakaian berlumpur, Paskibraka tetap menjalankan tugasnya. Upacara di perbatasan Malaysia itu berjalan khidmat hingga selesai.

Kontributor: Usman Codang

Produser: B.Lilia Nova

