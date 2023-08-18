Okezone Updates kali ini diawali dengan berita Presiden Jokowi mengenakan baju ageman songkok singkepan ageng pada upacara HUT ke-78 RI di Istana Merdeka, Jakarta. Video berikutnya, Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo memberikan pesan menyentuh untuk masyarakat Indonesia pada HUT ke-78 RI.

Okezone Updates ditutup dengan keseruan lomba gemes balita di Tangerang, Banten, di mana pesertanya anak balita.

(fru)

Follow Berita Okezone di Google News