Manchester City merayakan trofi Piala Super Eropa perdananya dalam sejarah. City berpesta di Athena usai mengalahkan Sevilla via drama adu penalti 5-4.

Kedua tim bermain imbang 1-1 di waktu normal, dengan Cole Palmer menyamakan keadaan untuk The Citizens di babak kedua.

Pep Guardiola ikut larut dalam euforia bersama para pemain. Ini menjadi gelar ke-15 Pep selama menukangi Manchester City.

(mhd)

