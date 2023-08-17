Manchester City merayakan trofi Piala Super Eropa perdananya dalam sejarah. City berpesta di Athena usai mengalahkan Sevilla via drama adu penalti 5-4.
Kedua tim bermain imbang 1-1 di waktu normal, dengan Cole Palmer menyamakan keadaan untuk The Citizens di babak kedua.
Pep Guardiola ikut larut dalam euforia bersama para pemain. Ini menjadi gelar ke-15 Pep selama menukangi Manchester City.
