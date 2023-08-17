Pedangdut Ayu Ting Ting mendapat hadiah spesial usai menjuarai lomba tangkap belut, dalam rangkaian perayaan HUT ke 78 RI bersama warga sekitar rumahnya di Kawasan Depok, Jawa Barat, Kamis (17/8/2023).

Ibunda Bilqis ini mengikuti lomba tangkap belut dan menjadi juara 3. Lucunya, hadiah dari lomba tersebut adalah celana dalam pria.

Reporter : Ravie Wardani

Producer : Erlangga Agung Asmoro

(fru)

