Pedangdut Ayu Ting Ting mendapat hadiah spesial usai menjuarai lomba tangkap belut, dalam rangkaian perayaan HUT ke 78 RI bersama warga sekitar rumahnya di Kawasan Depok, Jawa Barat, Kamis (17/8/2023).
Ibunda Bilqis ini mengikuti lomba tangkap belut dan menjadi juara 3. Lucunya, hadiah dari lomba tersebut adalah celana dalam pria.
Reporter : Ravie Wardani
Producer : Erlangga Agung Asmoro
(fru)
