Lomba tangkap anak babi digelar kerukunan warga Dayak Dusun Maanyan dan Lawangan, Dusmala, Palangka Raya, Kalimantan Tengah. Lomba digelar untuk memeriahkan HUT ke-78 RI, lomba tergolong unik karena para peserta harus menangkap anak babi dengan mata tertutup.

Lomba menangkap anak babi atau dalam bahasa Dayak Maanyan disebut unic ini merupakan olah raga tradisional. Kegiatan lomba juga bertujuan untuk menyalurkan hoby berburu warga Dusmala dan mengingatkan kembali budaya kearifan lokal.

