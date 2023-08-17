Sebuah festival kuliner tempo dulu jadi bagian dari Perayaan HUT ke-78 RI di Kabupaten Jombang, Jatim. Beragam macam jenis kuliner jadul ini dibagikan untuk warga secara gratis.
Berlokasi di Lapangan Desa Banjarsari, Jombang, Jawa Timur pada Kamis (17/08/2023). Ribuan warga tumpah ruah menikmati sajian kuliner jadul. Yaitu Sawut, Nasi Tiwul, Gatot, Klepon dan Cenil serta minumannya ada Secang, Ronde, Dawer dan Es Tape.
Reporter : Mukthar Bagus
Producer : Erlangga Agung Asmoro
