Berbagai momen unik terjadi di Upacara HUT ke-78 RI di Istana Merdeka, Jakarta, pada Kamis (17/8). Momen unik pertama adalah saat sepatu kiri Lily Indriani Suparman Wenda, sang pembawa bendera Merah Putih, lepas. Sepatu kirinya terlepas saat Lily kembali ke barisan usai mengibarkan bendera.

Momen menarik lain adalah saat Presiden Jokowi bertepuk tangan, usai Paskibraka Indonesia Maju mengibarkan bendera merah putih. Tepat saat langkah pertama barisan Paskibraka dibubarkan, Jokowi memberikan tepuk tangan kebanggaan.

Menteri PUPR, Basuki Hadimuljono tertangkap kamera menyingkap beskap yang dikenakan Menteri BUMN Erick Thohir. Menteri Keuangan Sri Mulyani, sontak tertawa menonton tingkah lucu Basuki.

Momen menarik lain adalah saat Kaesang Pangarep, putra dari Presiden Jokowi terpilih sebagai juara ke-4 kostum adat terbaik. Kaesang memakai baju adat suku Minahasa, Sulawesi Utara, pada upacara HUT ke-78 RI di Istana Merdeka.

Usai pengibaran Bendera Merah Putih, TNI dan Polri mempersembahkan flypass pesawat tempur dan helikopter. Empat helikopter ikut menari lagu Gemu Fa Mi Re, yang disambut antusias oleh masyarakat. Sebagai penutup, demo udara formasi pesawat tempur F-16 menampilkan ucapan selamat dari dalam kokpit pesawat tempur F-16 TNI AU.

