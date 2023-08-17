Kebakaran hanguskan gudang kain batik Jalan Songgo Bumi, Manang, Kabupaten Sukoharjo, Jawa Tengah, Kamis(17/8). Api merambat dengan cepat karena banyaknya barang mudah terbakar dan tiupan angin kencang.

Api pertama kali muncul diduga berasal dari truk pengangkut kain yang terbakar di depan gudang. Dua belas mobil pemadam kebakaran dikerahkan untuk memadamkan api, tidak ada korban jiwa dalam peristiwa.

Kontributor: Septyantoro

Produser : Hendra Kambil

