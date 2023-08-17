...

Ribuan Warga Padati Pertunjukkan Video Mapping di Monas

Bachtiar Rojab, Jurnalis · Kamis 17 Agustus 2023 22:45 WIB
Ribuan warga Jakarta memadati kawasan Silang Monas, Jakarta Pusat, menyaksikan video mapping pembacaan teks proklamasi hingga promosi Ibu Kota Negara (IKN). Tepat pada pukul 21.00 WIB sosok Presiden pertama, Ir Soekarno terpampang di layar besar Tugu Monas dan membacakan teks proklamasi di tengah tugu.
 
Sesaat setelah pembacaan proklamasi, tugu Monas kemudian disulap menjadi pertunjukan promosi IKN. Penampilan ini membuat warga yang hadir di Silang Monas berdecak kagum dan mengabadikan momen tersebut dengan ponselnya.
 
Reporter: Bachtiar Rojab
Produser: Kristo Suryokusumo

