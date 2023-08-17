Bendera merah putih raksasa dengan ukuran 9 meter dikibarkan di atas mulut Gua Sigugula, Tebing Arfam, Desa Klapanunggal, Kabupaten Bogor, Kamis(17/8).

Pengibaran bendera raksasa dilakukan sejumlah komunitas pecinta alam untuk memperingati HUT Ke-78 RI. Dipilihnya mulut gua sebagai lokasi pengibaran sebagai bentuk ajakan untuk menjaga kelestarian alam dari bahaya eksploitasi lingkungan.

(mhd)

