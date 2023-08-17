...

Satgas Karhutla Peringati HUT ke-78 RI di Lahan Gambut yang Terbakar

Ade Sata, Jurnalis · Kamis 17 Agustus 2023 22:00 WIB
A A A
Upacara pengibaran bendera memperingati HUT ke-78 RI dilaksanakan Tim Satgas Karhutla di atas lahan gambut yang terbakar di Palangka Raya, Kalimantan Tengah.
 
Dengan penuh hikmat, anggota Satgas yang terdiri dari BPBD dan Damkar Dinas Kehutanan Kalimantan Tengah memberi hormat kepada bendera merah putih.
 
Kebakaran hutan dan lahan gambut di Palangka Raya terus meningkat dalam 3 pekan terakhir akibat musim kemarau dan cuaca panas ekstrem. Hal ini membuat Satgas Karhutla langsung melakukan pemadaman api usai melaksanakan upacara bendera.
 
Kontributor: Ade Sata
Produser: Kristo Suryokusumo

(fru)

Follow Berita Okezone di Google News

Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Banner

Bagikan Artikel Ini

Berita Lainnya

Sama-sama Lulusan UGM, Kenapa Ijazah Jokowi Pakai Meterai sementara Henri Subiakto Tidak?

Sama-sama Lulusan UGM, Kenapa Ijazah Jokowi Pakai Meterai sementara Henri Subiakto Tidak?

Kode Keras Pamit dari FC Volendam, Mauro Zijlstra Gabung Persib Bandung?

Kode Keras Pamit dari FC Volendam, Mauro Zijlstra Gabung Persib Bandung?

Kader Muda NU Bongkar Fakta! Banyak Kiai Tolak Pemakzulan Gus Yahya

Kader Muda NU Bongkar Fakta! Banyak Kiai Tolak Pemakzulan Gus Yahya

Akhir Pelarian! Pentolan KKB Pembunuh Suster Cantik dan Anggota TNI Ditangkap

Akhir Pelarian! Pentolan KKB Pembunuh Suster Cantik dan Anggota TNI Ditangkap

Andi Azwan Curhat Jadi Sasaran Fitnah Keji: Saya Dituduh Tak Tahu Kiblat!

Andi Azwan Curhat Jadi Sasaran Fitnah Keji: Saya Dituduh Tak Tahu Kiblat!

Arsip Ijazah Jokowi Dimusnahkan KPU Solo? Andi Azwan Beri Pengakuan Mengejutkan

Arsip Ijazah Jokowi Dimusnahkan KPU Solo? Andi Azwan Beri Pengakuan Mengejutkan

Detik-Detik Andi Azwan Tunjukkan Ijazah Asli Jokowi

Detik-Detik Andi Azwan Tunjukkan Ijazah Asli Jokowi

Kenapa Jokowi Pilih Tunjukkan Ijazah ke Media daripada Roy Suryo dkk? Ini Kata Pakar

Kenapa Jokowi Pilih Tunjukkan Ijazah ke Media daripada Roy Suryo dkk? Ini Kata Pakar

Berita Terkait

Cari Berita Lain Di Sini