Upacara pengibaran bendera memperingati HUT ke-78 RI dilaksanakan Tim Satgas Karhutla di atas lahan gambut yang terbakar di Palangka Raya, Kalimantan Tengah.

Dengan penuh hikmat, anggota Satgas yang terdiri dari BPBD dan Damkar Dinas Kehutanan Kalimantan Tengah memberi hormat kepada bendera merah putih.

Kebakaran hutan dan lahan gambut di Palangka Raya terus meningkat dalam 3 pekan terakhir akibat musim kemarau dan cuaca panas ekstrem. Hal ini membuat Satgas Karhutla langsung melakukan pemadaman api usai melaksanakan upacara bendera.

Kontributor: Ade Sata

Produser: Kristo Suryokusumo

(fru)

Follow Berita Okezone di Google News