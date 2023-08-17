Wakatobi, Sulawesi Tenggara - Bupati Wakatobi Haliana nyaris tumbang saat menjadi inspektur upacara dalam rangka HUT ke-78 RI, Kamis(17/8).

Upacara bendera dilakukan di lapangan Pangulu Belo Wakatobi, Kecamatan Wangiwangi Selatan, Sulawesi Tenggara. Haliana hampir tumbang 2 kali dalam upacara tersebut, beruntung ajudan dengan sigap memegang Sang Bupati.

Wakil Bupati Wakatobi, kemudian segera mengganti posisi Haliana sebagai inspektur upacara.

Kontributor: Andhy Eba

Produser : Hendra Kambil

