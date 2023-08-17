Penjabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono mengatakan pihaknya terus berupaya untuk mengatasi masalah polusi udara. Salah satunya adalah menerapkan WFH (Work From Home) untuk Aparatur Sipil Negara (ASN) wilayah DKI Jakarta.

Penerapan dilakukan jelang Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) ke-43 ASEAN pada 5-7 September mendatang. Menurutnya kebijakan WFH dengan presentase 50% akan diberlakukan pada 21 Agustus 2023 mendatang.

Dia juga telah memerintahkan Sekretaris Daerah (Sekda) DKI Jakarta Joko Agus Setyono untuk segera menertibkan regulasi WFH tersebut.

Ditemui secara terpisah Sekda DKI Jakarta Joko Agus Setyono mengatakan WFH bagi ASN DKI dimulai pada 21 Agustus - 21 Oktober 2023. Dia berharap keputusan tersebut dapat menurunkan polusi udara DKI Jakarta jelang KTT ASEAN.

Reporter: Widya Michella

Produser: Dinda Elita

(fru)

Follow Berita Okezone di Google News