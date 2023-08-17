...

Ratusan Warga Menikmati Piknik di Seberang Istana Negara

Nur Khabibi, Jurnalis · Kamis 17 Agustus 2023 20:30 WIB
Ratusan warga dari balita hingga lansia nampak asyik piknik di seberang Istana Negara saat perayan HUT ke-78 RI. Dengan menggelar tikar, mereka memakan camilan hingga nasi yang mereka siapkan dari rumah.
 
Salah satu keluarga mengaku datang untuk menyaksikan Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang hadir dalam upacara kemerdekaan. Mereka juga mempersiapkan makanan dari rumah. hal itu dikarenakan sulitnya menemukan penjual makanan di lokasi.
 
Reporter: Nur Khabibi
Produser: Kristo Suryokusumo

(fru)

