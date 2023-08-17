Kehebohan berbagai busana adat yang dikenakan para peserta upacara HUT RI ke-78 (17/8) rupanya mendapat apresiasi dari Presiden Jokowi.
Lima orang ditunjuk sebagai pemenang busana terbaik diantaranya Sri Mulyani, Menteri Keuangan Republik Indonesia dan juga Kaesang.
Pemenang mendapatkan hadiah berupa sepeda.
Produser : Dea K.Charity
Video : Sekretariat Presiden YouTube Channel
(fru)
