Kehebohan berbagai busana adat yang dikenakan para peserta upacara HUT RI ke-78 (17/8) rupanya mendapat apresiasi dari Presiden Jokowi.

Lima orang ditunjuk sebagai pemenang busana terbaik diantaranya Sri Mulyani, Menteri Keuangan Republik Indonesia dan juga Kaesang.

Pemenang mendapatkan hadiah berupa sepeda.

Produser : Dea K.Charity

Video : Sekretariat Presiden YouTube Channel

(fru)

Follow Berita Okezone di Google News