Para warga negara asing yang berada di Wisma Bahasa, Kelurahan Santren, Sleman, Yogyakarta. Ternyata turut serta mengikuti upacara bendera dan aneka perlombaan guna menyambut HUT ke-78 RI.

Aneka lomba yang seperti menggiring balon dan kelereng, serta memasukan pena dalam botol diikuti para warga negara asing.

Acara perayaan yang diikuti sejumlah warga negara asing ini dilaksanakan guna mengenalkan budaya dan bahasa Indonesia.

Reporter : Galih Wisma

Producer : Erlangga Agung Asmoro

(fru)

