Warga memadati Istana Merdeka untuk mengikuti upacara, Kamis (17/8). Warga dari berbagai kalangan beramai-ramai menuju tempat upacara. Peserta antusias mengenakan pakaian adat dari berbagai daerah.

Sebelum memasuki Istana Merdeka, warga diperiksa barang yang dibawa. Warga kemudian dipersilahkan masuk untuk menduduki kursi yang tersedia. Antusias warga terlihat dengan banyaknya yang berfoto.

Reporter: Raka Dwi Novianto

Produser: B.Lilia Nova

