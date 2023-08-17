Seorang pria memanjat tiang bendera untuk memperbaiki tali penggerek. Peristiwa di Lapangan Rempoa Ciputat, Tangerang Selatan, Kamis (17/8).

Terlihat tiga pasukan pengibar bendera sudah menunggu di bawah tiang bendera. Pasukan pengibar bendera menunggu pria tersebut memperbaiki tali.

Pria itu berhasil memperbaiki tali disambut tepuk tangan peserta upacara.

Reporter: Irfan Ma'ruf

Produser: B.Lilia Nova

(fru)

