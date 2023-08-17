...

Heroik! Pria Panjat Tiang Bendera Perbaiki Tali yang Tersangkut di Ciputat

Irfan Maruf, Jurnalis · Kamis 17 Agustus 2023 13:29 WIB
Seorang pria memanjat tiang bendera untuk memperbaiki tali penggerek. Peristiwa di Lapangan Rempoa Ciputat, Tangerang Selatan, Kamis (17/8).
 
Terlihat tiga pasukan pengibar bendera sudah menunggu di bawah tiang bendera. Pasukan pengibar bendera menunggu pria tersebut memperbaiki tali.
 
Pria itu berhasil memperbaiki tali disambut tepuk tangan peserta upacara.
 
Reporter: Irfan Ma'ruf
Produser: B.Lilia Nova

