DPD Partai Perindo Kota Jambi menggelar upacara bendera, Kamis (17/8). Upacara di halaman kantor DPD Partai Perindo, Pasir Putih, Jambi Selatan. Upacara bendera berlangsung sederhana namun khidmat.

Kader dan caleg dari Partai Perindo diimbau untuk berpolitik santun. Sosialisasi kampanye harus bisa dilakukan tanpa saling menjatuhkan.

Kontributor: Azhari Sultan Jambi

Produser: B.Lilia Nova

(fru)

