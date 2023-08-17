Pesawat-pesawat tempur milik TNI Angkatan Udara (AU) akan memeriahkan udara di langit Jakarta pada upacara detik-detik Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia ke-78, Kamis (17/8).
Asops Kaskoopsudnas Marsma TNI Ian Fuady mengatakan ada sebanyak 10 pesawat tempur F-16 yang akan melakukan flypast atau demo udara kali ini. Selain itu, juga ada helikopter dari TNI AD, AL, AU, juga Polri yang akan memeriahkan langit Jakarta.
Reporter: Binti Mufarida
Produser: Akira Aulia W
