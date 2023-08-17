...

Momen 10 Pesawat Tempur F-16 Lakukan Flypast pada Detik-Detik Proklamasi HUT ke-78 RI

Binti Mufarida, Jurnalis · Kamis 17 Agustus 2023 12:00 WIB
Pesawat-pesawat tempur milik TNI Angkatan Udara (AU) akan memeriahkan udara di langit Jakarta pada upacara detik-detik Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia ke-78, Kamis (17/8). 
 
Asops Kaskoopsudnas Marsma TNI Ian Fuady mengatakan ada sebanyak 10 pesawat tempur F-16 yang akan melakukan flypast atau demo udara kali ini. Selain itu, juga ada helikopter dari TNI AD, AL, AU, juga Polri yang akan memeriahkan langit Jakarta. 
 
Reporter: Binti Mufarida
Produser: Akira Aulia W

