Presiden Jokowi memimpin upacara HUT ke-78 RI di halaman Istana Merdeka, Jakarta, Kamis (17/8/2023). Upacara bertema 'Terus Melaju untuk Indonesia Maju' ini dipenuhi antusias, terutama terkait busana yang dikenakan.

Presiden Jokowi terlihat mengenakan baju adat Ageman Songkok Singkepan Ageng. Ageman menjadi pakaian wajib yang digunakan para Raja Pakubuwono Surakarta Hadiningrat dalam acara Enggar Eggar soho Tedhak Loji.

