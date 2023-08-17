Wapres Ma’ruf Amin menghadiri Upacara HUT ke-78 RI di Istana Merdeka, Kamis (17/8). Wapres Ma’ruf Amin beserta Ibu Wury mengenakan pakaian adat dari Sumatra Barat.

Pantauan di lokasi, keduanya tiba di Istana sekitar pukul 09.45 WIB. Wapres Ma'ruf Amin tampak elegan mengenakan pakaian adat Padang, Sumbar. Adapun makna filosofis dari pakaian itu yakni melambangkan kepemimpinan.

Reporter: Binti Mufarida

Produser: Akira Aulia W

(fru)

Follow Berita Okezone di Google News