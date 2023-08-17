Presiden Joko Widodo menjadi inspektur upacara renungan suci, Kamis (17/8). Renungan suci digelar di TMP Nasional Utama Kalibata, Jakarta Selatan.

Renungan suci digelar pukul 00.00 WIB dan bagian dari peringatan HUT ke-78 Indonesia. Presiden Jokowi didampingi oleh Ibu Iriana Joko Widodo.

Turut hadir Menko PMK Muhadjir Effendy, Mensos Tri Rismaharini. Terlihat pula Panglima TNI Laksamana Yudo Margono, Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo, dan Kepala Staf Kepresidenan (KSP) Moeldoko.

Presiden Jokowi memberikan penghormatan kepada 10.304 pahlawan

Reporter: Muhammad Refi Sandi

Produser: B.Lilia Nova

(fru)

