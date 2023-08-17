...

Renungan Suci, Presiden Jokowi Beri Penghormatan kepada Pahlawan di TMP Kalibata

Muhammad Refi Sandi, Jurnalis · Kamis 17 Agustus 2023 07:00 WIB
Presiden Joko Widodo menjadi inspektur upacara renungan suci, Kamis (17/8). Renungan suci digelar di TMP Nasional Utama Kalibata, Jakarta Selatan.
 
Renungan suci digelar pukul 00.00 WIB dan bagian dari peringatan HUT ke-78 Indonesia. Presiden Jokowi didampingi oleh Ibu Iriana Joko Widodo.
 
Turut hadir Menko PMK Muhadjir Effendy, Mensos Tri Rismaharini. Terlihat pula Panglima TNI Laksamana Yudo Margono, Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo, dan Kepala Staf Kepresidenan (KSP) Moeldoko.
 
Presiden Jokowi memberikan penghormatan kepada 10.304 pahlawan 
 
Reporter: Muhammad Refi Sandi
Produser: B.Lilia Nova

(fru)

