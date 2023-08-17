Upacara pengibaran bendera merah putih digelar di Monas, Kamis (17/8). Inspektur upacara Pj Gubernur DKI Jakarta, Heru Budi Hartono.
Upacara HUT ke-78 Kemerdekaan Indonesia diikuti ribuan peserta. Bertindak sebagai komandan upacara Kasatpol PP Jakbar, Agus Irwanto.
Ribuan pegawai Balai Kota ikut upacara dengan baju encim dan sadariah.
Reporter: Widya Michella
Produser: B.Lilia Nova
