Neymar resmi diperkenalkan sebagai rekrutan anyar Al Hilal. Bintang timnas Brasil itu diboyong dari PSG senilai 90 juta euro.

Ia menekan kontrak 2 tahun dan menerima kenaikan gaji 6 kali lipat. Neymar bakal menerima gaji 80 juta euro setahun atau sekitar Rp1,6 triliun. Meski begitu gajinya masih di bawah Cristiano Ronaldo dan Karim Benzema.

Penulis Naskah: Andika Gesta

