Neymar resmi diperkenalkan sebagai rekrutan anyar Al Hilal. Bintang timnas Brasil itu diboyong dari PSG senilai 90 juta euro.
Ia menekan kontrak 2 tahun dan menerima kenaikan gaji 6 kali lipat. Neymar bakal menerima gaji 80 juta euro setahun atau sekitar Rp1,6 triliun. Meski begitu gajinya masih di bawah Cristiano Ronaldo dan Karim Benzema.
Penulis Naskah: Andika Gesta
ve: fani g.
(sfn)
