Serunya Lomba Membuat Surabi Merah Putih Ala Anak-anak Purwakarta

Irwan, Jurnalis · Rabu 16 Agustus 2023 18:15 WIB
Menyambut HUT Ke-78 RI, banyak perlombaan yang diikuti oleh anak-anak. Salah satu lomba yang unik dan penuh kreativitas adalah lomba membuat Surabi merah putih 
 
Lomba yang digelar di lapak Surabi Gapura, Kecamatan Babakancikao, Purwakarta, Jabar. Diikuti oleh anak-anak yang menyukai penganan asli Jawa Barat ini 
 
Penentuan pemenang dinilai dari kematangan Surabi dan kreasi mewarnai penganan tersebut
 
Reporter: Irwan 
Producer: Erlangga Agung Asmoro

(rns)

