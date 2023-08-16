Menyambut HUT Ke-78 RI, banyak perlombaan yang diikuti oleh anak-anak. Salah satu lomba yang unik dan penuh kreativitas adalah lomba membuat Surabi merah putih
Lomba yang digelar di lapak Surabi Gapura, Kecamatan Babakancikao, Purwakarta, Jabar. Diikuti oleh anak-anak yang menyukai penganan asli Jawa Barat ini
Penentuan pemenang dinilai dari kematangan Surabi dan kreasi mewarnai penganan tersebut
Reporter: Irwan
Producer: Erlangga Agung Asmoro
(rns)
Follow Berita Okezone di Google News
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Follow