Menghadapi Pilres 2024, Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) masih membuka pintu kerja sama dengan partai manapun. Hal tersebut disampaikan Ketua DPP PDIP Puan Maharani, usai menghadiri Sidang Tahunan MPR RI dan Sidang Paripurna DPR RI (16/8).

Puan Maharani mengaku tidak ada faktor yang membuat pihaknya tidak cocok dengan partai politik lainnya. Namun Puan berharap meskipun berbeda pilihan Capres-Cawapres, namun masyarakat Indonesia harus tetap bersatu.

Ditanya soal tanggapan atas bergabungnya Golkar dan PAN ke koalisi Prabowo, Puan punya analogi terkait hal tersebut.

(mhd)

