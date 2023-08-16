...

Golkar Merapat ke Prabowo, PDIP Masih Buka Pintu Kerja Sama dengan Partai Manapun

Carlos Roy Fajarta, Jurnalis · Rabu 16 Agustus 2023 21:50 WIB
A A A
Menghadapi Pilres 2024, Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) masih membuka pintu kerja sama dengan partai manapun. Hal tersebut disampaikan Ketua DPP PDIP Puan Maharani, usai menghadiri Sidang Tahunan MPR RI dan Sidang Paripurna DPR RI (16/8).
 
Puan Maharani mengaku tidak ada faktor yang membuat pihaknya tidak cocok dengan partai politik lainnya. Namun Puan berharap meskipun berbeda pilihan Capres-Cawapres, namun masyarakat Indonesia harus tetap bersatu.
 
Ditanya soal tanggapan atas bergabungnya Golkar dan PAN ke koalisi Prabowo, Puan punya analogi terkait hal tersebut.

(mhd)

Follow Berita Okezone di Google News

Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Banner

Bagikan Artikel Ini

Berita Lainnya

Sama-sama Lulusan UGM, Kenapa Ijazah Jokowi Pakai Meterai sementara Henri Subiakto Tidak?

Sama-sama Lulusan UGM, Kenapa Ijazah Jokowi Pakai Meterai sementara Henri Subiakto Tidak?

Kode Keras Pamit dari FC Volendam, Mauro Zijlstra Gabung Persib Bandung?

Kode Keras Pamit dari FC Volendam, Mauro Zijlstra Gabung Persib Bandung?

Kader Muda NU Bongkar Fakta! Banyak Kiai Tolak Pemakzulan Gus Yahya

Kader Muda NU Bongkar Fakta! Banyak Kiai Tolak Pemakzulan Gus Yahya

Akhir Pelarian! Pentolan KKB Pembunuh Suster Cantik dan Anggota TNI Ditangkap

Akhir Pelarian! Pentolan KKB Pembunuh Suster Cantik dan Anggota TNI Ditangkap

Andi Azwan Curhat Jadi Sasaran Fitnah Keji: Saya Dituduh Tak Tahu Kiblat!

Andi Azwan Curhat Jadi Sasaran Fitnah Keji: Saya Dituduh Tak Tahu Kiblat!

Arsip Ijazah Jokowi Dimusnahkan KPU Solo? Andi Azwan Beri Pengakuan Mengejutkan

Arsip Ijazah Jokowi Dimusnahkan KPU Solo? Andi Azwan Beri Pengakuan Mengejutkan

Detik-Detik Andi Azwan Tunjukkan Ijazah Asli Jokowi

Detik-Detik Andi Azwan Tunjukkan Ijazah Asli Jokowi

Kenapa Jokowi Pilih Tunjukkan Ijazah ke Media daripada Roy Suryo dkk? Ini Kata Pakar

Kenapa Jokowi Pilih Tunjukkan Ijazah ke Media daripada Roy Suryo dkk? Ini Kata Pakar

Berita Terkait

Cari Berita Lain Di Sini